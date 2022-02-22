Канье Уэст поставил Ким Кардашьян ультиматум

В конце прошлого года Ким Кардашьян подала в суд ходатайство, требуя признать ее юридически свободной. Теперь стало известно, что Канье Уэст выступил с ответом на прошение Ким.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Page Six , рэпер согласен развестись, но выдвинул к Ким ряд требований, и все они уже отвергнуты звездой.

Так, Йе хотел, чтобы ему предоставили право на возмещение, при котором одной из сторон будут возвращены причитающиеся деньги в случае смерти кого-то из экс-супругов. По словам адвоката Кардашьян, данное условие рэпера не является необходимым с учетом добрачного соглашения.

Также Йе требовал от Ким, чтобы из совместно созданных в браке трастов не выводились никакие активы. Кардашьян считает данное желание бывшего возлюбленного излишним, опираясь на условия брачного договора.

Еще одним желаемым условием Йе был отказ Ким от супружеских привилегий до того момента, пока стороны не придут к соглашению об опеке над наследниками, а также соглашению по имуществу. Без привилегий переписка супругов войдет в судебный протокол. Также рэпер хотел, чтобы Ким отказалась от привилегий в случае нового замужества, дабы все обсуждения опеки могли быть доступны в суде.