Какие препараты убивают вирус гепатита С?

Гепатит С – это заболевание, которое начинает развиваться после того, как в организм человека, через кровь, попадает вирус. Он поражает печень, уничтожает ее гепатоциты, которые заменяются рубцами и соединительной тканью. Процесс долгий, но необратимый, приводящий в итоге к дисфункции органа и серьезным осложнениям: циррозу, раку печени, печеночной недостаточности. Все это может закончиться летальным исходом. Чтобы такого не произошло, необходимо остановить активность возбудителя и уничтожить его. Добиться подобного результата возможно только при применении правильной терапии с использованием надлежащих лекарств.

Как лечится ВГС

В настоящее время медицине известно два способа борьбы с hepatitis C. Традиционным и давно применяемым является интерферонотерапия, предполагающая сочетания в лечении Интерферона и противовирусного препарата Рибавирина. Однако, следует отметить, что эти средства не способны уничтожить HCV, при помощи них можно лишь снизить вирусную нагрузку, и то не во всех случаях. Все зависит от степени тяжести течения заболевания, состояния иммунной системы больного, наличия у него смежных патологий, возраста, образа жизни и т.п.

Интерферонотерапия не отличается эффективностью, у метода много противопоказаний, длительный период проведения терапии, тяжелые побочные реакции.

А вот препараты новой безинтерферновой терапии, способны убить патоген полностью. Появились они сравнительно недавно, но уже активно применяются во всем мире. Чаще всего врачи назначают пациентам дженерики от ВГС, выпускаемые в Индии: Велпанат, Велакаст, Софихеп, Софокаст. Дактовин, Ледихеп, Ледисоф и др.

Активными веществами этих препаратов являются: Софосбувир, Ледипасвир, Даклатасвир, Велпатасвир. Определенное их сочетание убивает любой генотип возбудителя:

· 1-6 генотип – Софосбувир с Велпатасвиром;

· 1-5 – Софосбувир с даклатасвиром;

· 1 и 4 – Софосбувир с Ледипасиром.

Для удобства приема большинство лекарств выпускается в виде комбинированных средств, в одну таблетку такого препарата входит сразу два соединения. Например, в Велакаст сразу входит: 400 мг Софосбувира и 100 мг Велпатасвира.

Механизм действия и характеристики дженериков

Проникая в организм, эти вещества напрямую попадают в печень и блокируют активность вирусных клеток, после чего те не способны размножаться и распространяться на здоровые участки органа. Это приводит к гибели вируса. При этом средства не вредят всему организму, доказательством тому является отсутствие побочных реакций на препараты. Только у некоторых пациентов, в первые недели приема таблеток может наблюдаться:

· слабость;

· головокружение;

· раздражительность; бессонница.

Однако все эти проявления носят исключительно временный характер и проходят самостоятельно, по мере того, как организм адаптируется к безинтерфероновой терапии. Снижать дозу, менять схему, отменять прием дженериков нет никакой необходимости.

Еще одним доказательством безопасности медикаментов является малый список противопоказаний. Не назначают их прием только:

· беременным;

· женщинам в период грудного вскармливания;

· детям до 18-ти лет;

· больным с острой почечной недостаточностью;

· пациентам с установленной повышенной чувствительностью к компонентам средств.

При этом, их можно принимать инфицированным с: фиброзом, циррозом печени. ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом.

Терапевтический курс длиться от трех месяцев до полугода, за это время дженерики способны полностью уничтожить возбудитель hepatitis C. Однако следует знать, что в связи с частыми мутациями вирусных клеток, в организме человека, перенесшего вирусный гепатит с не вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет, это говорит о том, что заразиться можно повторно. Поэтому важно всегда надлежащие профилактические мероприятии, только так можно защитить себя от повторного развития заболевания.