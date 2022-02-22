Имущество депутатов РФ в ЕС арестуют — СМИ

Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех «очень состоятельных физических лиц» после решения о вводе войск РФ на территорию Украины, контролируемую самопровозглашенными образованиями «ДНР» и «ЛНР»., заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте во вторник.

Ограничительные меры затронут банк «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Генбанк, Промсвязьбанк и Черноморский банк развития и реконструкции. Также санкции коснутся бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Все активы этих лиц в Великобритании будут заморожены, и им будет запрещен въезд в страну, сказал Джонсон. Он подчеркнул, что это лишь «первый транш» санкций, которые британское правительство готово ввести, и при необходимости могут быть наложены и другие ограничения.

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Еврокомиссия опубликовала заявление о готовящихся санкциях. Она готова принять меры против тех, кто участвовал в признании независимости «ДНР» и «ЛНР», а также против банков, которые финансируют военные операции на востоке Украины. Меры нацелены и на финансовый сектор российского государства, чтобы сдержать его «агрессивную политику», и на торговлю в обеих республиках.

Еврокомиссия разработала проект санкций против около 350 депутатов Госдумы, которые одобрили признание «ДНР» и «ЛНР». Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. Имущество парламентариев в ЕС будет арестовано, а деньги на счетах заморожены. Самим депутатам запретят въезд в Евросоюз. Ожидается, что всего под санкции подпадут несколько сотен российских граждан и компаний.

О разработке таких мер ранее сообщало агенство Reuters. По данным обоих СМИ, в рамках санкций ЕС может запретить торговлю российскими гособлигациями, а также импорт и экспорт товаров с территорий, подконтрольных сепаратистам. Эти территории также не будут включены в соглашение ЕС и Украины о свободной торговле.

Немецкая Волна