Германия остановила сертификацию «Северного потока-2»

Многострадальный проект «Северный поток-2», стоивший 10 млрд евро, из которых 5 млрд — вложил «Газпром», стал на шаг ближе к тому, чтобы стать самой дорогой грудой металлолома в мире.Германия останавливает процесс сертификации газопровода, который должен был качать в Европу 55 млрд кубометров газа ежегодно, сообщил во вторник канцлер Олаф Шольц.

«Я попросил министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (регулятор газового рынка — ред.) заключение по энергобезопасности. Этот шаг необходим, чтобы не теперь не могла состояться сертификация газопровода», — заявил Шольц.

Он добавил, что без сертификации трубопровод не может быть запущен.

Решение, по словам Шольца, принято в связи с признанием Россией независимости боевиков ДНР и ЛНР, которое Берлин считает неприемлемым.

Указы, подписанные президентом Владимиром Путиным, напомним, допускают ввод российских войск в Донбасс для «обеспечения функций по поддержанию мира».