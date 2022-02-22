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Джастин Бибер стал жертвой тяжелой болезни

Диагноз не разглашается: Джастин Бибер стал жертвой тяжелой болезни

Вчера в Лос-Анджелесе должно было состояться грандиозное шоу Джастина Бибера, но в последний момент публике объявили о переносе — аж на конец июня. При этом в команде певца подтвердилось несколько случаев ковида, но что со здоровьем самого Бибера, пока непонятно.

«Из-за положительных результатов COVID в семье Justice Tour нам, к сожалению, придется отложить воскресное шоу в Лас-Вегасе. Джастин, конечно, очень разочарован, но здоровье и безопасность его команды и фанатов всегда являются его приоритетом номер один. Билеты на концерт в Вегасе будут действительны 28 июня», — сказано в официальном заявлении команды Бибера.

Примечательно, что о своем здоровье Джастин не написал ничего, тогда как портал DailyMail уточняет, что ковид подтвердился именно у Бибера.

22 февраля, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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