Документы для оформления родового захоронения

Можно по-разному относится к Зигмунду Фрейду. Но у него есть много умных, хороших цитат. Например: «Если хотите суметь вынести жизнь, готовьтесь к смерти». Впрочем, это ведь касается любого человека. Ведь все люди — это смертные существа. И хотя душа уходит в потусторонний мир, нужно позаботиться об оставшемся теле. Как правильно поступить, если и после смерти близкие люди желают находиться рядом? Этот вопрос в Минске сегодня очень легко решается.

Оформление родового захоронения

Чтобы на кладбище создать свое семейное захоронение, необходимо постараться. И основное требование — оформление нужных документов. Их понадобится немного, но они играют важную роль.

1. Заявление от того, кто занимается организацией похорон.

2. Личный документ организатора захоронения.

3. Свидетельство о смерти и, желательно — гербовое.

4. Бумага, подтверждающая родственные связи.

5. Доверенность, если похоронами занимается чужой человек.

Последний пункт касается ситуации, когда в качестве организатора выступает ритуальное агентство. Ведь часто семья старается получить услугу, которую принято называть «похороны под ключ». Только придется урегулировать вопрос, на ком должно числится родовое захоронение. Также важно помнить о том, что такой участок может содержать место для 4-х могил. Остальные захоронения здесь можно проводить и после.

Для кого это подходит?

Сразу необходимо разобраться и с вопросом, для кого такой вариант больше всего подходит. Ведь само слово «родственники» — это широкое понятие. Они бывают как близкими, так и дальними. Такой участок считается купленным. Похороненными здесь могут такие люди:

— супруги;

— родители;

— дедушка с бабушкой;

— родные братья и сестры.

Но это касается еще и усыновленных детей. То же самое можно сказать и относительно тех, кто усыновляет. Чтобы совершить на этом участке захоронение, свое письменное подтверждение должен дать его владелец. И если умирает он, тогда в течение 1-го месяца должна быть проведена перерегистрация.

В Минске сегодня можно найти большое количество ритуальных агентств. Они занимаются организацией похорон. Но все же наиболее надежной компанией можно считать ООО «Городская ритуальная служба». Она имеет много положительных отзывов. Все намного упростится, если связываться с данной компанией через ее сервис https://ritual.by, где можно заказывать как ритуальные услуги, так и траурные товары. Все это отличается здесь самыми низкими расценками. С помощью данной компании окажется намного проще оформить родовое захоронение, что идеально подходит для любой большой семьи.