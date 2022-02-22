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Ченнинг Татум сыграет в ремейке немецкой драмы «Разрушительница системы»

Ченнинг Татум сыграет в ремейке немецкой драмы "Разрушительница системы"

Актер Ченнинг Татум сыграет главную роль в англоязычной версии фильма «Разрушительница системы» студии MGM. Оригинальная лента режиссера Норы Финшайдт вышла в Германии в 2019 году и получила приз Берлинского кинофестиваля.

Сценарий адаптирует Гаррет Левиц, а имя постановщика пока не разглашается.

Сюжет картины строится вокруг травмированной и агрессивной девятилетней девочки Бенни и соцработника Михаэля. Бенни сменила множество детских домов, откуда ее выставляли из-за враждебного поведения по отношению к другим детям. Ее помещают в специальное учреждение психиатрического профиля, где Михаэль всеми силами пытается наладить контакт с ребенком.

22 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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