Американский транспортный конвертоплан признали готовым к боевым задачам

ВМС США объявили о начальной операционной готовности транспортного конвертоплана CMV-22B. Это означает, что аппарат признали полностью пригодным для выполнения боевых задач. CMV-22B уже выполнил свою первую миссию, и она прошла успешно.

Компании Bell и Boeing разработали CMV-22B на базе конвертоплана V-22 Osprey на замену устаревшим палубным транспортным самолетам C-2A Greyhound. Greyhound стоят на вооружении ВМС США с шестидесятых. Они помогают военным доставлять горючее, смазочные материалы, провизию и запчасти на авианосцы.

CMV-22B отличается от V-22 Osprey конформными топливными баками увеличенного объема, которые расположены по бокам фюзеляжа. Это позволило увеличить дальность транспортного конвертоплана. Еще грузовой отсек летательного аппарата приспособили для перевозки реактивных двигателей истребителя F-35C, которые не помещаются в Greyhound.

CMV-22B впервые поднялся в небо в январе 2020 года, а в феврале ВМС США получили первый конвертоплан. Всего Bell и Boeing должны поставить им 44 таких летательных аппаратов.

ВМС США 18 февраля объявили о начальной операционной готовности CMV-22B. Официально он получил этот статус еще 14 декабря прошлого года. Он подтверждает, что аппарат готов к выполнению логистических задач, для которых он предназначается.

Первая миссия CMV-22B прошла минувшим летом. В ней участвовал авианосец «Карл Винсон», а также эскадрильи F-35C и E-2D Advanced Hawkeye. Он выполнил ее успешно. Военные сообщили, что пока получили 14 конвертопланов. Полной оперативной готовности CMV-22B должен достичь в 2023 году.