Зачем бизнесу нужны таргетированные SMS-рассылки

Обычные SMS можно превратить в удобный инструмент для продаж. Таргетированные и триггерные SMS-рассылки от Киевстар становятся эффективным инструментом коммуникации. Проводятся они также с использованием технологий Big Data. Благодаря этому можно создать релевантную базу номеров тех людей, которым ваша рассылка будет полезна.

Такая смс рассылка от Киевстар позволяет привлекать потенциальных клиентов и уменьшать затраты на запуск каждой компании: вероятность того, что сообщение заинтересует пользователя, достаточно высокая.

Эффективная коммуникация с помощью ADWISOR

Общение с потенциальными клиентами может быть эффективным благодаря использованию интеллектуальной платформы ADWISOR. С ней вы сможете самостоятельно делать рассылки. Основное преимущество платформы — возможность подобрать оптимальное количество сообщений для рассылки в зависимости от бюджета.

Преимущества ADWISOR для настройки СМС-рассылки:

использование более 40 смарт-фильтров для определения аудитории;

самостоятельный выбор времени отправки;

управление рассылкой и понятный интерфейс;

статистика и сравнение нескольких промо-кампаний;

доступ к латинице и кириллице.

Чтобы абонент заинтересовался сообщением, придумайте оригинальное и яркое начало. А чтобы он стал вашим клиентом, добавьте описание основной выгоды, емкое и ясное.

Предлагаемые услуги и услуги на основе Big Data созданы мобильным оператором. В работе с данными Киевстар соблюдает Законы Украины «Об информации» и «О защите персональных данных», не передает и не продает персональные данные абонентов — записи разговоров, тексты SMS/MMS и историю браузера — третьим лицам. Все аналитические модели с использованием Big Data строятся на основе неперсонифицированных и зашифрованных данных.

Как оформить сообщение: советы

Правильно оформленное сообщение может завоевать доверие у потенциальных клиентов. Поэтому придерживайтесь таких правил, когда будете составлять свое:

указывайте название бренда или компании вместо номера;

если в названии много слов, используйте аббревиатуру, но обязательно ее расшифруйте дальше в тексте;

оставляйте данные для обратной связи (сайт, мессенджеры, телефоны);

используйте простые и понятные фразы;

для украинского текста выбирайте кириллицу — она воспринимается проще.

Помните, что у вас есть примерно минута, чтобы заинтересовать абонента. Сообщение должно быть простым, понятным и интересным.