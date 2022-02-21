Зачем бизнесу нужны таргетированные SMS-рассылки

Обычные SMS можно превратить в удобный инструмент для продаж. Таргетированные и триггерные SMS-рассылки от Киевстар становятся эффективным инструментом коммуникации. Проводятся они также с использованием технологий Big Data. Благодаря этому можно создать релевантную базу номеров тех людей, которым ваша рассылка будет полезна.
Такая смс рассылка от Киевстар позволяет привлекать потенциальных клиентов и уменьшать затраты на запуск каждой компании: вероятность того, что сообщение заинтересует пользователя, достаточно высокая.
Эффективная коммуникация с помощью ADWISOR
Общение с потенциальными клиентами может быть эффективным благодаря использованию интеллектуальной платформы ADWISOR. С ней вы сможете самостоятельно делать рассылки. Основное преимущество платформы — возможность подобрать оптимальное количество сообщений для рассылки в зависимости от бюджета.
Преимущества ADWISOR для настройки СМС-рассылки:
- использование более 40 смарт-фильтров для определения аудитории;
- самостоятельный выбор времени отправки;
- управление рассылкой и понятный интерфейс;
- статистика и сравнение нескольких промо-кампаний;
- доступ к латинице и кириллице.
Чтобы абонент заинтересовался сообщением, придумайте оригинальное и яркое начало. А чтобы он стал вашим клиентом, добавьте описание основной выгоды, емкое и ясное.
Предлагаемые услуги и услуги на основе Big Data созданы мобильным оператором. В работе с данными Киевстар соблюдает Законы Украины «Об информации» и «О защите персональных данных», не передает и не продает персональные данные абонентов — записи разговоров, тексты SMS/MMS и историю браузера — третьим лицам. Все аналитические модели с использованием Big Data строятся на основе неперсонифицированных и зашифрованных данных.
Как оформить сообщение: советы
Правильно оформленное сообщение может завоевать доверие у потенциальных клиентов. Поэтому придерживайтесь таких правил, когда будете составлять свое:
- указывайте название бренда или компании вместо номера;
- если в названии много слов, используйте аббревиатуру, но обязательно ее расшифруйте дальше в тексте;
- оставляйте данные для обратной связи (сайт, мессенджеры, телефоны);
- используйте простые и понятные фразы;
- для украинского текста выбирайте кириллицу — она воспринимается проще.
Помните, что у вас есть примерно минута, чтобы заинтересовать абонента. Сообщение должно быть простым, понятным и интересным.
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