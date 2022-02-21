МЗС РФ «прикрасило» свій твіттер датою 22.02.2022 Мадонна снова делится скандальными кадрами из жизни » ВМС Израиля приняли участие в учениях IMX 2022



Учения проходили с 30.01.22 по 17.02.22. Принимали участия 60 национальных и международных организаций, более 9,000 человек, около 50 военных кораблей. Участвовали также более 80 беспилотных систем из 10 стран, что делает эти учения «крупнейшими беспилотными учениями мира». 17.02.22 завершились международные военно-морские учения IMX 2022 (International Maritime Exercise). Учения возглавляли ВМС Центрального командования США (US Naval Forces Central Command, NAVCENT). Церемония окончания учений прошла в Манама (столица Бахрейна), здесь размещается штаб 5-го флота США, он же штаб NAVCENT.Учения проходили с 30.01.22 по 17.02.22. Принимали участия 60 национальных и международных организаций, более 9,000 человек, около 50 военных кораблей. Участвовали также более 80 беспилотных систем из 10 стран, что делает эти учения «крупнейшими беспилотными учениями мира». Учения охватили значительные морские просторы вокруг Аравийского полуострова – Персидский залив, Оманский залив, Аравийское море, Красное море, Залив Эйлат, северную часть Индийского океана. Морские силы были разделены на 4 оперативные оперативные группы (по географическому делению), возглавляемые ОАЭ, Египтом, Кенией и Оманом. Впервые в учения принимали ВМС Израиля. Офицеры ВМС участвовали в церемониях начала и завершения учений в Бахрейне, а силы ВМС – в учениях в Эйлатском заливе и на севере Красного моря. Со стороны ВМС в учениях участвовали 3-я флотилия (флотилия ракетных катеров и корветов), 915-й дивизион сторожевых катеров (Зона Красного моря), Подразделение подводных работ (ЙАЛТАМ). В частности, ЙАЛТАМ со своими коллегами из 5-го флота отрабатывали нейтрализацию морских мин, поиск и подъём затонувших объектов. 3-я флотилия (в частности, корвет «Ханит» класса «Саар-5») и 915-й дивизион отрабатывали поиск и спасение и различные медицинские сценарии, также во взаимодействии с 5-м флотом США. Совместная американо-израильская группа вышла на учения из Эйлата. Подготовка к IMX 2022 заняла несколько месяцев. В израильских СМИ сообщения об участии ВМС Израиля в данных учениях появились ещё 19.01.22. Параллельно с учениями проходила различная дипломатическая и военно-дипломатическая активность вокруг Бахрейна: 02.02.22 Бахрейн с первым официальным визитом посетил министр обороны Израиля Бени Ганц . Среди прочих, его сопровождали командующий ВМС Израиля генерал-майор Давид Саар Салама и начальник Оперативного управления штаба ВМС бригадный генерал Даниэль Хегри. Они посетили штаб 5-го флота США.

05.02.22 МИД Бахрейна подтвердил сообщения СМИ о том, что израильский офицер будет находиться в стране на постоянной основе. Об этом сообщают государственное информационное агентство Бахрейна и агентство Reuters. Это назначение связано с работой международной коалиции, в которую входят более чем 34 стран. В качестве задач этой коалиции МИД Бахрейна назвал обеспечение свободы судоходства в территориальных водах региона, защита международной торговли и противодействие пиратству и терроризму. Ранее СМИ сообщали, что Израиль направит офицера ВМС для взаимодействия с государственными структурами в Бахрейне. Впервые офицер АОИ направляется с подобной миссией в арабскую страну. Имя офицера, его звание и должность не называются.

В середине месяца Бахрейн с первым официальным визитом посетил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетом. Его самолёт сел в Манама вечером 14.02.22, а назад Беннет вернулся в ночь 15/16.02.22. В рамках визита 15.02.22 Беннет посетил и штаб NAVCENT, встречался с командующим 5-м флотом США вице-адмиралом Чарльзом Купером II.

