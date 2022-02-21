ВМС Израиля приняли участие в учениях IMX 2022

Учения проходили с 30.01.22 по 17.02.22. Принимали участия 60 национальных и международных организаций, более 9,000 человек, около 50 военных кораблей. Участвовали также более 80 беспилотных систем из 10 стран, что делает эти учения «крупнейшими беспилотными учениями мира».
Впервые в учения принимали ВМС Израиля. Офицеры ВМС участвовали в церемониях начала и завершения учений в Бахрейне, а силы ВМС – в учениях в Эйлатском заливе и на севере Красного моря. Со стороны ВМС в учениях участвовали 3-я флотилия (флотилия ракетных катеров и корветов), 915-й дивизион сторожевых катеров (Зона Красного моря), Подразделение подводных работ (ЙАЛТАМ). В частности, ЙАЛТАМ со своими коллегами из 5-го флота отрабатывали нейтрализацию морских мин, поиск и подъём затонувших объектов. 3-я флотилия (в частности, корвет «Ханит» класса «Саар-5») и 915-й дивизион отрабатывали поиск и спасение и различные медицинские сценарии, также во взаимодействии с 5-м флотом США. Совместная американо-израильская группа вышла на учения из Эйлата.
Параллельно с учениями проходила различная дипломатическая и военно-дипломатическая активность вокруг Бахрейна:
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- 02.02.22 Бахрейн с первым официальным визитом посетил министр обороны Израиля Бени Ганц . Среди прочих, его сопровождали командующий ВМС Израиля генерал-майор Давид Саар Салама и начальник Оперативного управления штаба ВМС бригадный генерал Даниэль Хегри. Они посетили штаб 5-го флота США.
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- 05.02.22 МИД Бахрейна подтвердил сообщения СМИ о том, что израильский офицер будет находиться в стране на постоянной основе. Об этом сообщают государственное информационное агентство Бахрейна и агентство Reuters. Это назначение связано с работой международной коалиции, в которую входят более чем 34 стран. В качестве задач этой коалиции МИД Бахрейна назвал обеспечение свободы судоходства в территориальных водах региона, защита международной торговли и противодействие пиратству и терроризму. Ранее СМИ сообщали, что Израиль направит офицера ВМС для взаимодействия с государственными структурами в Бахрейне. Впервые офицер АОИ направляется с подобной миссией в арабскую страну. Имя офицера, его звание и должность не называются.
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- В середине месяца Бахрейн с первым официальным визитом посетил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетом. Его самолёт сел в Манама вечером 14.02.22, а назад Беннет вернулся в ночь 15/16.02.22. В рамках визита 15.02.22 Беннет посетил и штаб NAVCENT, встречался с командующим 5-м флотом США вице-адмиралом Чарльзом Купером II.
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