Ведущие Европейские производители выдвижных столбов боллардов

Среди европейских производителей боллардов лидерами стали те, кто осваивает новые технологии в этом направлении. Со временем к данным устройствам предъявляются всё более высокие требования, и компании-производители хотят им соответствовать. Здесь пойдёт речь о двух лидерах европейского рынка – BFT и Hörmann.

BFT

Компания предоставляет выдвижные столбы с гидравлическим приводом. Такой механизм болларда не требует сложного монтажа для создания давления. Масляный насос, шланги, цилиндр – всё находится под одним корпусом, что делает устройство компактным.

Болларды данной фирмы обладают противотаранными свойствами, благодаря двум особенностям:

Монтаж такого столба осуществляется в бетон, с использованием армирующей конструкции.

Корпус сделан из нержавеющей стали толщиной в несколько миллиметров.

В итоге при столкновении даже с тяжелыми грузовыми машинами боллард выдержит удар, нанеся тяжёлый ущерб автотранспорту. Проехать дальше будет уже нельзя.

Нержавейка, из которой сделаны изделия, не только прочная, но и выглядит красиво, стойкая к ржавчине, с неё легко удалять загрязнения. Болларды из нержавеющей стали удачно впишутся в ландшафт, сохраняя эстетичный внешний вид много лет.

Долговечность конструкции обеспечена также системой обогрева для работы в условиях холода. Изделия предназначены для эксплуатации при температурах от -45 до +60 градусов. А для быстрого пропуска автотранспорта подъём и опускание составляет около 9 секунд.

Управление осуществляется через центральный контроллер, который позволяет подключить синхронно сразу 4 выдвижных столба. А при перебоях в электричестве боллард может фиксироваться в поднятом состоянии автоматически, а не опускаться вниз, если нет питания.

Hörmann

Второй ведущий производитель из Европы тоже делает гидравлические выдвижные столбы. Отличие в том, что фирма предлагает по желанию заказать гидравлическое масло, которое полностью биологически разлагается по истечении определённого срока. Это сделано как одна из мер для защиты окружающей среды.

Фирма продаёт много разных моделей боллардов, но все они при разной функциональности выглядят одинаково, чтобы можно было их комбинировать между собой.

Компания продаёт выдвижные столбы двух линеек:

Security Line: автоматические и полуавтоматические, а также обычные столбы для простого контроля доступа на частных парковках, на подъездах к жилым домам и офисам.

High Security Line: болларды сделаны с соблюдением более высоких требований для военных и других режимных объектов.

На все изделия есть международные сертификаты, которые можно запросить у компании.

Итак, мы рассмотрели две европейские фирмы, которые производят качественные болларды. Среди российских производителей достойным аналогом можно назвать «Блокпост». В ассортименте российской фирмы есть гидравлические выдвижные столбы, соответствующие требованиям Минобороны для военных объектов.