В ВОЗ дали прогноз о завершении пандемии

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. С таким прогнозом выступила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает в понедельник служба.

Существует вероятность того, что после волны омикрона в мире не будет больших всплесков заражений, пояснила Вуйнович.

По ее словам, такая ситуация не означает, что вирус полностью уйдет.

Тем не менее есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда омикрон-штамм обойдет весь земной шар, добавила Вуйнович.