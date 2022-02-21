Сара Джессика Паркер объяснила исчезновение Саманты из сиквела «Секса в большом городе»

Многих поклонников сериала «Секс в большом городе» интересовало, куда же пропала Саманта — персонаж, роль которого воплотила на экране Кэттролл. Актриса и продюсер проекта «И просто так» Сара Джессика Паркер наконец объяснила, что же произошло с этой героиней.

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу обратила внимание, что Саманта вовсе не исчезла. По ее словам, сценарист и режиссер сериала Майкл Патрик Кинг смог с должным уважением завершить сюжетную линию героини.

Также звезда напомнила, что Ким Кэтролл и ее персонаж в «Сексе в большом городе» — это совершенно разные люди.