Сара Джессика Паркер объяснила исчезновение Саманты из сиквела «Секса в большом городе»

Многих поклонников сериала «Секс в большом городе» интересовало, куда же пропала Саманта — персонаж, роль которого воплотила на экране Кэттролл. Актриса и продюсер проекта «И просто так» Сара Джессика Паркер наконец объяснила, что же произошло с этой героиней.
Также звезда напомнила, что Ким Кэтролл и ее персонаж в «Сексе в большом городе» — это совершенно разные люди.
«Саманта не исчезла. Она с нами, и я думаю, что это было показано с уважением и элегантностью. Актриса, которая играла ее, оставила проект. Люди уходят из нашей жизни, когда им больше не рады», — высказалась Сара Джессика Паркер в эфире шоу Watch What Happens Live.
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