Самолет ВВС Ирана упал на спорткомплекс в городе-миллионнике

В иранском городе Тебриз (провинция Восточный Азербайджан) с более чем миллионным населением в ходе учебного полета упал истребитель. Смертельный инцидент произошел в оживленном квартале, информирует агентство Mehr.

F-5 («Тигр») рухнул на спортивный зал и, как показывает видеосъемка очевидцев, взорвался.

Оба пилота и один гражданский погибли, передает IRIB. Зданию причинен значительный ущерб. Также сгорел по меньшей мере один припаркованный рядом автомобиль.

Вооруженные силы собирают комиссию, которая займется расследованием причин катастрофы.