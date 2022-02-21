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Самолет ВВС Ирана упал на спорткомплекс в городе-миллионнике

В иранском городе Тебриз (провинция Восточный Азербайджан) с более чем миллионным населением в ходе учебного полета упал истребитель. Смертельный инцидент произошел в оживленном квартале, информирует агентство Mehr.

F-5 («Тигр») рухнул на спортивный зал и, как показывает видеосъемка очевидцев, взорвался.

Оба пилота и один гражданский погибли, передает IRIB. Зданию причинен значительный ущерб. Также сгорел по меньшей мере один припаркованный рядом автомобиль.

Вооруженные силы собирают комиссию, которая займется расследованием причин катастрофы.

21 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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