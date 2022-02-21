«Поездка в Америку 2» получила главные награды Гильдии гримеров

В США вручены премии Гильдии гримеров. Главным триумфатором оказалась комедия «Поездка в Америку 2». Сиквел с участием Эдди Мерфи, который представил зрителям стриминг Amazon, победил в номинации «Лучший современный грим», «Лучшие специальные эффекты для грима» и «Лучшая современная укладка волос».

Его соперниками в разных категориях были такие сильные соперники, как «Дюна», «Не время умирать», «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет» и другие.

В номинации «лучший грим в костюмированном полнометражном фильме» премия присуждена специалистам, работавшим над образами героев сказки «Круэлла».

Награды в номинации «лучший современный грим в телесериале или мини-сериале» удостоен очередной сезон антологии «Американская история ужасов». Лидером среди телевизионных шоу в номинации «лучшие специальные эффекты для грима» оказался фантастический сериал «Звездный путь: Дискавери».

Напомним, что после успеха «Поездки в Америку 2» Эдди Мерфи подписал контракт со студией Amazon, в рамках которого он обязался сняться в трех фильмах, а также принять участие в разработке иных оригинальных проектов.