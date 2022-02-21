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Pittsburgh Post: Фінансові схеми Коломойського привели Україну до рецесії

Про це йдеться у розслідуванні американської газети Pittsburgh Post-Gazette.

«Рік за роком перекази тривали, у той час як прокуратура стверджує, що Коломойський організував схему, яка мало не збанкрутувала найбільшу фінансову установу України і ввела економіку країни в рецесію», — йдеться у статті.

Згідно з матеріалами кримінального розслідування та протоколів судових засідань, з 2006 по 2015 роки Коломойський разом з партнерами здійснили 5222 транзакції в США на суму 4,46 млрд доларів. Ці гроші, за твердженням журналістів, були виведені з України та згодом використані для покупки нерухомості та інших активів у США.

Пов’язані безпосередньо з Коломойським компанії, за даними Pittsburgh Post-Gazette, за цей період отримали 1,26 млрд доларів.

«Хоча досі нікому не було пред’явлено кримінальне обвинувачення, прокуратура подала до суду позови про арешт майна, яке, за їхнім твердженням, куплено на гроші, вкрадені з українського банку, де Коломойський був великим акціонером», — йдеться у статті.

https://newsua.one/news-econ/61881.html

21 февраля, 2022 | Tags: | Category: Новини українською, Новости, Украина
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