Пентагон: «Вторжение» России на Украину может начаться сегодня

Соединенные Штаты считают, что «вторжение» России на Украину может начаться в любой момент, в том числе сегодня. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

По словам Кирби, в США давно говорят, что это может случиться в любой день. «Сегодня может быть тот самый день», — сказал он. При этом представитель Пентагона отметил, что США продолжают использовать все возможности дипломатии, чтобы этого не произошло, а президент Джо Байден готов сесть за стол переговоров с лидером России, чтобы обсудить «мирный путь вперед».

Что касается потенциальных санкций, Кирби подчеркнул, что они должны быть сдерживающим фактором. «Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это», — добавил он.

Также Кирби сказал, что Путин «играет в жертву», а это, по его мнению, совершенно не соответствует «российскому сценарию» и стратегии главы РФ.