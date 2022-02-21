Паника и отчаяние: Российские акции рухнули на триллион рублей за день

Паника и отчаяние вновь охватили инвесторов в российские активы, до последнего веривших, что сценария военной эскалации в Украине удастся избежать.Утренний отскок рынка акций в понедельник на новостях о возможном саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена сменился волной распродаж, которая к середине дня достигла рекордных масштабов с начала кризиса в Донбассе.

После того, как Кремль не подтвердил переговоры президентов, индекс РТС рухнул на 9,94%, снова переписав рекорд падения с черных дней марта 2020 года.

Капитализация индекса МосБиржи, отслеживающего рыночную стоимость 43 крупнейших российских компаний, обвалилась на 1,05 триллиона рублей за несколько часов, а сам индекс переписал минимум с декабря 2020 года.

К концу пятого часа основной сессии падение акций Сбербанка превысило 10%, ВТБ — 8%. Оба госбанка находятся в «черном списке» потенциальных объектов американских санкций, которые будут включать ограничения на корсчета в США — то есть де-факто запрет долларовых расчетов.

Бумаги «Роснефти», которые прежде держались лучше рынка на фоне рекордных за 7 лет цен на «черное золото», обвалились на 10,5% на фоне сообщений о том, что трейдеры в Азии и Европе начинают откладывать покупки сырья в России, опасаясь попасть под удар санкций. Из-за этого скидка на сорт Urals в Европе достигает 6,8 доллара к Brent — рекордного уровня за 15 лет, отмечают аналитики ПСБ.

Акции «Газпрома» на 15.13 мск падают на 7,7%, «Лукойла» — на 5,6%, падение «Мечела» в моменте превышало 13%.

Курс доллара подскочил на 1,27 рубля, до 78,5750 рубля — нового максимума с 27 января. Евро впервые за месяц поднимался выше 89 рублей (89,1025). Доходности облигаций федерального займа приближаются к 11% годовых.

От российских бумаг избавляются нерезиденты — об этом свидетельствует тот факт, что «взрывная волна» накрыла рынок после открытия европейских бирж, указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Кремль от лица пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщил, что «пока нет конкретных планов» на переговоры Путин-Байден, которые накануне анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон, дважды за сутки звонивший в Кремль.

Эстафету от Макрона в понедельник попробует принять канцлер ФРГ Олаф Шольц, у которого также запланирован звонок Путину