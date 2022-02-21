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МЗС РФ «прикрасило» свій твіттер датою 22.02.2022

На це звертає увагу Еспресо.TV.

Про те, що це справжній акаунт російського зовнішньополітичного відомства свідчить верифікація адміністрації Твіттера, що виставило йому позначку «Державний орган».

Акуант ведеться з 2011 року. Наразі на ньому понад 1 млн підписників.

Слід також наголосити, що таке зображення в профілі міститься не лише в російськомовній версії твітеру МЗС РФ, а на його акаунтах англійською, іспанською та арабською мовами.

  • Нагадаємо, 22 лютого 2022 року називається вірогідною датою імовірного нового наступу армії РФ на Україну.
21 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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