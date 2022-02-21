МИД Украины запросил консультации у Совбеза ООН — для обсуждения «практических шагов по безопасности» страны

В своем сообщении Кулеба подчеркнул, что официально обращается к членам Совета безопасности ООН с просьбой провести консультации немедленно, чтобы обсудить неотложные действия и практические шаги по деэскалации конфликта и безопасности Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз развернет на Украине консультативно-учебную небоевую миссию. Такое решение представитель ведомства озвучил в Брюсселе по результатам встречи с главами министерств иностранных дел государств Евросоюза. Он подчеркнул, что по вопросу миссии уже принято принципиальное решение.

По словам Кулебы, страны ЕС также предоставят Украине ряд предложений по усилению кибербезопасности страны.