МИД Украины запросил консультации у Совбеза ООН — для обсуждения «практических шагов по безопасности» страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у Совбеза ООН проведения консультаций по безопасности в рамках Будапештского меморандума. Об этом он написал в своем Twitter, отметив аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.
В своем сообщении Кулеба подчеркнул, что официально обращается к членам Совета безопасности ООН с просьбой провести консультации немедленно, чтобы обсудить неотложные действия и практические шаги по деэскалации конфликта и безопасности Украины.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз развернет на Украине консультативно-учебную небоевую миссию. Такое решение представитель ведомства озвучил в Брюсселе по результатам встречи с главами министерств иностранных дел государств Евросоюза. Он подчеркнул, что по вопросу миссии уже принято принципиальное решение.
По словам Кулебы, страны ЕС также предоставят Украине ряд предложений по усилению кибербезопасности страны.
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