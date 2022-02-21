Кремль составил списки украинцев, которых планирует расстрелять или отправить в лагеря сразу после своего вторжения

Россия составила список украинцев, которых считает необходимым расстрелять или отправить в лагеря сразу после своего вторжения. С таким обвинением в сторону российских властей от имени Вашингтона выступила посол США в ООН Батшеба Нелл Крокер. Письмо дипломата, направленное в Совет по правам человека ООН опубликовало издание The Washington Post. По словам чиновников в списках тысячи фамилий.

«Российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», — говорится в письме, адресованном Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В документе отмечается, что американские власти обладают «достоверной информацией» о планах Кремля.

«Российские силы, вероятно, будут применять смертоносные меры для разгона мирных акций протеста (расстрелы) или иным образом противодействовать мирным проявлениям сопротивления со стороны гражданского населения Украины», — говорится в сообщении Вашингтона.

Среди прочего, Крокер говорит, что во время запланированной Россией оккупации украинской территории возникнет угроза похищений и пыток «политических диссидентов, религиозных и этнических меньшинств».