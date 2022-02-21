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Холли Берри похвасталась великолепной физической формой

Холли Берри похвасталась великолепной физической формой

Голливудская актриса Холли Берри имеет непревзойденную фигуру.

В своем Instagram знаменитость это еще раз продемонстрировала. Артистка в «голом» купальнике устроила фотосет на пляже. У 55-летней Холли стройная и подтянутая фигура.

Более того, у актрисы еще и отличная физическая форма. На одном из снимков знаменитость подпрыгнула и в воздухе согнула ноги.

К слову, таким образом Холли хотела привлечь внимание к тому, чтобы подписчики делали спортивные упражнения. Каждую пятницу актриса занимается фитнесом и дает разнообразные советы фанатам.

«Никаких оправданий… У вас есть неделя, чтобы подготовиться! Давайте восстановим нашу форму вместе!» – поделилась знаменитость.

21 февраля, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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