До України зі спільним візитом їдуть глави МЗС країн Балтії

Міністри закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, Литви Габріелюс Ландсбергіс, Естонії Ева-Марія Лійметс 23-25 ​​лютого здійснять спільний візит до України.

«Щоб висловити солідарність та підтримку України в її боротьбі за незалежність і територіальну неподільність, 23-25​​лютого міністри закордонних справ країн Балтії спільно відвідають Україну», — написав Рінкевичс.

Він також закликав до негайного запуску процедури санкцій ЄС проти Росії, які мають застосовуватися до газопроводу «Північний потік-2» та фінансового сектору Росії.

У Міністерстві закордонних справ Естонії повідомили, що під час візиту очікується зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими державними діячами.