 
«  
  »

До України зі спільним візитом їдуть глави МЗС країн Балтії

Міністри закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, Литви Габріелюс Ландсбергіс, Естонії Ева-Марія Лійметс 23-25 ​​лютого здійснять спільний візит до України.

«Щоб висловити солідарність та підтримку України в її боротьбі за незалежність і територіальну неподільність, 23-25​​лютого міністри закордонних справ країн Балтії спільно відвідають Україну», — написав Рінкевичс.

Він також закликав до негайного запуску процедури санкцій ЄС проти Росії, які мають застосовуватися до газопроводу «Північний потік-2» та фінансового сектору Росії.

У Міністерстві закордонних справ Естонії повідомили, що під час візиту очікується зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими державними діячами.

21 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  