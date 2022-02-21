Через ситуацію в Україні Байден скасував свої плани на День президентів

У третій понеділок лютого США відзначають день народження президента Джорджа Вашингтона, або ж День президентів. Цього року цей день нинішній керівник країни Джо Байден проводить за вирішенням найрізноманітніших питань, передусім, довкола ситуації на українських кордонах, пише CNN.

Хоча раніше адміністрація повідомляла, що у неділю ввечері Байден полетить додому у Вілмінгтон, штат Делавер, за півтори години до вильоту ці плани було терміново скасовано, й американський лідер залишився у Білому домі, зазначає New York Post.

Раніше у неділю на тлі загострення безпекової ситуації довкола України Байден провів термінове засідання Ради національної безпеки США. Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі підкреслила, що представники команди Байдена з національної безпеки регулярно інформують Байдена про ситуацію в Україні, й що «вони підтвердили, що Росія може розпочати атаку проти України в будь-який момент».

Засідання тривало понад дві години, й участь у ній брали, окрім президента Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, міністерка фінансів Дженнет Єллен, директор ЦРУ Вільям Бернс. Віце-президентка Камала Гарріс взяла участь в засіданні через телефонний зв’язок, адже вона саме поверталась із Мюнхена, де брала участь у Безпековій конференції, повідомили джерела The Washington Post.

Як «Голос Америки» повідомляв раніше, Білий дім вказав, що президент США Джо Байден в принципі погодився з ідеєю саміту з російським президентом Володимиром Путіним для продовження дипломатичних зусиль на тлі загрози нових військових дій Росії проти України, але у Вашингтоні підкреслюють, що зустріч можлива лише «якщо не буде вторгнення».

«Якщо Росія не піде на військові дії, — сказано у заяві речниці Білого дому Джен Псакі, — пізніше цього тижня призначена зустріч у Європі державного секретаря Блінкена і міністра закордонних справ Лаврова».