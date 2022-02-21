Астрономы впервые открыли четверной астероид

ESO / Berdeu et al., Yang et al.

Астрономы впервые обнаружили четверной астероид — это Электра из Главного Пояса, у которой теперь нашли третий спутник. Новооткрытый объект более чем в сто раз меньше родительского тела и совершает один оборот вокруг него менее чем за сутки. Статья опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics.

Впервые спутник у астероида был найден в 1993 году — им стал Дактиль, который в 20 раз меньше астероида Главного пояса (243) Ида, вокруг которого он обращается. На сегодняшний день ученым известно 190 кратных систем астероидов и даже тела, обладающие кольцами. Исследования подобных систем позволяют понять как они сформировались и эволюционировали.

Астероид (130) Электра был открыт 17 февраля 1873 года астрономом Кристианом Питерсом (Christian Peters) и находится в Главном поясе астероидов. Это крупный объект, обладающий эффективным диаметром 199 километров и массой 7×1018 килограммов. В 2003 году телескоп обсерватории Кека открыл у Электры спутник S/2003 (130) 1, который обладает диаметром 6 километров и находится на 5,3-дневной орбите вокруг родительского тела, на расстоянии 1300 километров от него. Второй спутник, получивший обозначение S/2014 (130) 1, был обнаружен в 2014 году при помощи комплекса VLT. Он обладает диаметром около 2 километров и совершает один оборот вокруг Электры за 1,2 дня, находясь на расстоянии 500 километров от нее.

Группа астрономов во главе с Энтони Бердеу (Anthony Berdeu) из Национального института астрономических исследований Таиланда сообщила об обнаружении третьего спутника Электры, получившего обозначение S/2014 (130) 2. Открытие было сделано благодаря применению новых методов обработки данных наблюдений приемника SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch facility), установленного на комплексе VLT, который следил за Электрой в 2014 году.

Орбитальный период нового спутника составляет 0,679 дня, большая полуось его орбиты равна 344 километрам, а эксцентриситет орбиты — 0,33. Его блеск в 15 тысяч раз меньше, чем у родительского тела, а диаметр оценивается в 1,6±0,4 километра. Таким образом, Электра стала первым известным четверным астероидом, а дальнейшие наблюдения за ним позволят уточнить орбиты всех трех спутников и проверить модели формирования системы.