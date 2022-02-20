Великобритания объявила о создании центра для борьбы с российской дезинформацией

Великобритания создаст Центр правительственной информации для борьбы с дезинформацией со стороны России по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Mail on Sunday, заявила глава МИД Лиз Трасс.

По ее словам, с начала февраля было выявлено 40 случаев распространения дезинформации со стороны России по вопросу Украины. Трасс уточнила, что власти Великобритании «многое сделали для борьбы с этим». В частности, указала она, Британия раскрыла план, согласно которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве.

«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свое, так что мы на протяжении долгих лет сталкивались с российской дезинформацией», — добавила она.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что нападение России на Украину может произойти «в ближайшие дни». Причем он выразил уверенность в том, что Путин якобы решился на «вторжение». Американский лидер добавил, что США не будут отправлять своих солдат на Украину, но продолжат поддерживать украинский народ. По словам Байдена, если атака случится, то США и их союзники готовы наложить новые «строгие санкции».