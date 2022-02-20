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В Финляндии задумались об отправке оружия Киеву для защиты от агрессора

Финляндии следует пересмотреть отказ от поставок оружия Украине. Такое предложение озвучил новый председатель парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо.

Как пишет Yle, он назвал лучшим способом поддержать Киев «предоставить ему возможность защищаться».

Халла-ахо пояснил, что Финляндия не хотела поставлять оружие из-за нежелания провоцировать конфликт. Однако теперь он считает, что эмбарго на поставки оружия в страну — «объект потенциального нападения» будет лишь поощрять агрессора.

20 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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