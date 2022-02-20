Том Хэнкс вновь сыграет в фильме от режиссера «Форреста Гампа» Великобритания объявила о создании центра для борьбы с российской дезинформацией » В Финляндии задумались об отправке оружия Киеву для защиты от агрессора Финляндии следует пересмотреть отказ от поставок оружия Украине. Такое предложение озвучил новый председатель парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо. Как пишет Yle, он назвал лучшим способом поддержать Киев «предоставить ему возможность защищаться». Халла-ахо пояснил, что Финляндия не хотела поставлять оружие из-за нежелания провоцировать конфликт. Однако теперь он считает, что эмбарго на поставки оружия в страну — «объект потенциального нападения» будет лишь поощрять агрессора.