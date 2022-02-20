Премьер Британии: Россия начала реализацию плана вторжения в Украину » У королевы Елизаветы II обнаружен коронавирус Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщил Букингемский дворец. Королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце. «Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», — говорится в заявлении дворца.Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.