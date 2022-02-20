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У королевы Елизаветы II обнаружен коронавирус

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщил Букингемский дворец.

Королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце.

«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», — говорится в заявлении дворца.Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

20 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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