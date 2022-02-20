Том Хэнкс вновь сыграет в фильме от режиссера «Форреста Гампа»

По прошествии почти 30 лет Том Хэнкс вновь поработает с режиссером знаменитого фильма «Форрест Гамп» (1994) Робертом Земекисом и его сценаристом Эриком Ротом.

Троица займется экранизацией графического романа Ричарда МакГуайра «Здесь» (Here).

Произведение было опубликовано в 2014 году и рассказывает об одной комнате, в которой одновременно развиваются события, происходившие здесь сотни и тысячи лет.

Кто еще войдет в каст и когда стартуют съемки неизвестно. Даты выхода также пока нет.

Напомним, появился украинский трейлер биографического фильма о легендарном Элвисе Пресли с Остином Батлером и Томом Хэнксом.