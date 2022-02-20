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Тейлор Свифт выходит замуж

Тейлор Свифт выходит замуж

Первые слухи о помолвке появились в СМИ в середине января. На то время влюбленные были в трехдневной романтической поездке в Корнуолле.

Американская певица Тейлор Свифт выходит замуж за британского актера Джо Элвина. Об этом сообщило издание Life & Style Magazine со ссылкой на собственных источников.

СМИ пишет, что 32-летняя Свифт помолвлена с 30-летним британским актером. Как известно, пара встречается уже более пяти лет.

«Я понимаю, что люди хотят об этом знать. Но мы весьма успешно храним это в тайне. Это наконец-то дошло до людей, однако я предпочитаю говорить о работе», — сказал Элвин изданию Vogue в 2018 году.

Также отметим, что пара сотрудничала в создании нескольких песен с альбомов Тейлор Свифт Folklore и Evermore.

20 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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