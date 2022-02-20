«Стартрек 4» запущен в производство

Cтудия Paramount наконец-то запустила в производство четвертую часть приключенческой франшизы «Звездный путь» и объявила актерский состав.

Напомним, ходили слухи, что франшиза будет перезапущена, а актерский состав обновлен. Однако теперь на официальном уровне известно, что четвертый фильм станет сиквелом, а не перезагрузкой, а Крис Пайн, Зои Салдана, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл Урбан, Джон Чо вернутся к своим образам.

Сюжет хранится в секрете. В режиссерском кресле находится Мэтт Шекман, известный по работе над сериалами «В Филадельфии всегда солнечно», «Клиент всегда мертв», «ВандаВижен». Съемки запланированы на конец текущего года.