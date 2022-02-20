 
«  
  »

«Стартрек 4» запущен в производство

 

"Стартрек 4" запущен в производство

Cтудия Paramount наконец-то запустила в производство четвертую часть приключенческой франшизы «Звездный путь» и объявила актерский состав.

Напомним, ходили слухи, что франшиза будет перезапущена, а актерский состав обновлен. Однако теперь на официальном уровне известно, что четвертый фильм станет сиквелом, а не перезагрузкой, а Крис Пайн, Зои Салдана, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл Урбан, Джон Чо вернутся к своим образам.

Сюжет хранится в секрете. В режиссерском кресле находится Мэтт Шекман, известный по работе над сериалами «В Филадельфии всегда солнечно», «Клиент всегда мертв», «ВандаВижен». Съемки запланированы на конец текущего года.

20 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  