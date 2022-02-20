Создано дерево, которое прочнее стали

Лянбин Ху держит в руках куски супердерева, изготовленного путем удаления лигнина и сжатия древесины. Супердерево по прочности не уступает стали, но при этом оно легкое, что делает его идеальным для использования в конструкциях.

В лаборатории Лянбинга Ху обычное дерево превращается в чудо-материал. Материаловед из Мэрилендского университета в Колледж-Парке и его коллеги сделали этот материал прозрачным, прочным, как сталь, упругим и упругим, как резина, а недавно он стал поддаваться формовке, как пластик.

Используя простые химические процессы, лаборатория Ху частично вымывает лигнин — полимер, который удерживает целлюлозные волокна в древесине вместе, и использует естественную сложность наноструктуры древесины. Ху лицензировал эту технологию компании InventWood, дочерней компании Университета Мэриленда, которая ищет коммерческое применение, например, экологически чистые материалы, которые могут заменить стекло, металл и пластик в зданиях и автомобилях.

Ху изучал углеродные нанотрубки для своей докторской диссертации. Его внимание привлекло дерево, когда он обнаружил, что структура и способность целлюлозных нановолокон переносить ионы схожи с углеродными нанотрубками, при этом они устойчивы и недороги.

Ху говорит: «Используя супердревесину нашей лаборатории, которая действительно использует преимущества механических свойств нановолокон и имеет прочность материала, сходную с некоторыми металлами, мы хотим заменить сталь и алюминий, чтобы сократить выбросы углекислого газа. При производстве этих металлов используется много тепла и электроэнергии и выделяется много углекислого газа. Но при выращивании древесины углекислый газ удаляется, а наш метод обработки древесины при комнатной температуре с использованием воды, сульфита натрия и гидроксида натрия является более энергоэффективным.

И теперь мы впервые можем придать древесине форму, подобную той, которую можно придать пластику и металлу. Когда вы думаете о пластике, вы можете расплавить его и изменить его форму, но когда вы пытаетесь согнуть дерево, вы можете сломать его. Наш материал является экологически чистым по сравнению с пластиковыми композитами, потому что этот материал, в конечном счете, биоразлагаем, но при этом сохраняет прочность для структурного применения.»