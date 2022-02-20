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Совет ОБСЕ экстренно соберется по просьбе Украины

Постоянный Совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет внеочередное заседание по просьбе Украины. Об этом рассказал представитель Польши при Адан Халасиньский.

«По просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ», — отметил Халасиньский.

В заседании примут участие спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик.

20 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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