Росія розмістила у Білорусі ядерну зброю

На цю тему канал випустив окрему програму, що так і називається «Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі», передає Еспресо.TV.

Як вважає журналіст «Белсату», редактор присвяченої міжнародній тематиці програми «ПроСвіт» Сергій Пеляса, для президента РФ Володимира Путіна має бути певний «виграш» від нинішніх навчань у Білорусі.

«Це розміщення — а, точніше, залишити тепер якусь частину, а потім підкинути ще — тактичної ядерної зброї у Білорусі. Це те, що він (Путін — ред.) може виграти.

Ми ж знаємо, що і Лукашенко говорить про «Іскандери», про те, що він хотів би їх отримати. І на полігоні в Осипровичах він сказав, що хотів би «залишити» «Іскандери», тобто він визнав, що вони є. Тобто не ввести, а залишити ті, що вже є», — зазначив журналіст.

Окрім того, на думку Пеляси, про намір Кремля залишити ядерну зброю у Білорусі свідчить й та відповідь, яку РФ надала Заходу щодо безпекових питань.

«Там йде мова про дуже цікавий момент — про те щоб американці вивели свою ядерну зброю з Європи… Американці, звичайно ж, не виведуть свою ядерну зброю з Європи. А що Росія зробить у відповідь? Вона розмістить свою ядерну зброю у Білорусі», — пояснив Сергій Пеляса.

«Для цього робиться референдум 27 лютого. І це буде оформлено чисто. Тобто на папері», — підсумував журналіст.