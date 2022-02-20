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После Украины Путин возьмется за Прибалтику – глава МИД Британии

Президент России Владимир продолжит воевать с соседними странами, такими как страны Балтии, если ему позволят вторгнуться в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Mail on Sunday, пишет УНН.

«Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Страны Балтии в опасности… Западные Балканы тоже», — считает министр.

«Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?», — спросила она.

20 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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