После Украины Путин возьмется за Прибалтику – глава МИД Британии

Президент России Владимир продолжит воевать с соседними странами, такими как страны Балтии, если ему позволят вторгнуться в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Mail on Sunday, пишет УНН.

«Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Страны Балтии в опасности… Западные Балканы тоже», — считает министр.

«Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?», — спросила она.