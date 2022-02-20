Передові частини росіян у Бєлгородській та Курській областях Росії малюють на бронетехніці особливу позначку

Відповідні фото- та відеоматеріали поширюються подорожніми й місцевими жителями в соцмережах. На це звернули увагу фахівці з OSINT-розвідки із різних країн світу, а також блоги, що відстежують переміщення військових, передає Еспресо.TV.

Символ наноситься білою фарбою.

Що саме означає символ Z у квадраті наразі невідомо, але, як зазначають спостерігачі, наносили його саме 19 лютого. Раніше чогось подібного у зазначених районах не спостерігалося.

Колона з гаубицями та іншим із позначкою Z. Бєлгородська область Росії

Село Бєлянка. Бєлгородська область Росії

Місто Шибекіно. Бєлгородська область Росії

5 км до кордону з Україною, 10 км до українського міста Вовчанськ

Шебекіно пізно ввечері