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Передові частини росіян у Бєлгородській та Курській областях Росії малюють на бронетехніці особливу позначку

Відповідні фото- та відеоматеріали поширюються подорожніми й місцевими жителями в соцмережах. На це звернули увагу фахівці з OSINT-розвідки із різних країн світу, а також блоги, що відстежують переміщення військових, передає Еспресо.TV.

Символ наноситься білою фарбою.

Що саме означає символ Z у квадраті наразі невідомо, але, як зазначають спостерігачі, наносили його саме 19 лютого. Раніше чогось подібного у зазначених районах не спостерігалося.

 

Колона з гаубицями та іншим із позначкою Z. Бєлгородська область Росії

Село Бєлянка. Бєлгородська область Росії

 

Місто Шибекіно. Бєлгородська область Росії
5 км до кордону з Україною, 10 км до українського міста Вовчанськ

Шебекіно пізно ввечері

20 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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