L-аргинин – незаменимый компонент мужского здоровья

Аргинин считается условно незаменимой аминокислотой — это означает, что некоторые люди при определенных условиях не могут производить их в необходимом для нормального функционирования организма количестве. Аргинин помогает синтезировать креатин и выводит соли из организма. Он участвует в питании мышечных клеток и синтезе мышечного белка.
Такие эффекты позволяют оказывать позитивное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуют росту мускулов, повышают способность тканей к регенерации и способность организма к зачатию.
Аргинин – необходимая аминокислота для занятия тяжелой атлетикой и повышения потенции
L-аргинин пользуется популярностью у бодибилдеров в связи с его способностью увеличивать образование оксида азота в организме.
Добавки аргинина могут выступать самостоятельным компонентом или сочетаться с такими растениями, как женьшень, йохимбе, для повышения их эффективности в борьбе с эректильной дисфункцией.
Меры предосторожности
Иногда наблюдаются незначительные побочные эффекты во время приема аргинина:
- диспептические расстройства (вздутие живота, боль и расстройство желудка);
- снижение артериального давления;
- аллергия;
- обострение астмы.
Возникновение побочных эффектов наступает крайне редко даже во время продолжительного приема аминокислоты.
К более серьезным рискам и противопоказаниям L-аргинина относят:
- обострение подагры;
- скачки артериального давления в послеоперационный период;
- обострение хронического вируса герпеса;
Для того чтобы свести риски к нулю, перед тем, как купить добавки с L-аргинином необходимо получить консультацию диетолога или лечащего врача.
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