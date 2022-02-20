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L-аргинин – незаменимый компонент мужского здоровья

Аргинин считается условно незаменимой аминокислотой — это означает, что некоторые люди при определенных условиях не могут производить их в необходимом для нормального функционирования организма количестве. Аргинин помогает синтезировать креатин и выводит соли из организма. Он участвует в питании мышечных клеток и синтезе мышечного белка.

Такие эффекты позволяют оказывать позитивное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуют росту мускулов, повышают способность тканей к регенерации и  способность организма к зачатию.

Аргинин – необходимая аминокислота для занятия тяжелой атлетикой и повышения потенции

L-аргинин пользуется популярностью у бодибилдеров в связи с его способностью увеличивать образование оксида азота в организме.

Добавки аргинина могут выступать самостоятельным компонентом или сочетаться с такими растениями, как женьшень, йохимбе, для повышения их эффективности в борьбе с эректильной дисфункцией.

Меры предосторожности

Иногда наблюдаются незначительные побочные эффекты во время приема аргинина:

  • диспептические расстройства (вздутие живота, боль и расстройство желудка);
  • снижение артериального давления;
  • аллергия;
  • обострение астмы.

Возникновение побочных эффектов наступает крайне редко даже во время продолжительного приема аминокислоты.

К более серьезным рискам и противопоказаниям L-аргинина относят:

  • обострение подагры;
  • скачки артериального давления в послеоперационный период;
  • обострение хронического вируса герпеса;

Для того чтобы свести риски к нулю, перед тем, как купить добавки с L-аргинином необходимо получить консультацию диетолога или лечащего врача.

20 февраля, 2022 | Category: Новости
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