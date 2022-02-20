Что такое курс валют и как на нем заработать

Заработок на курсах валют считается одним из самых простых способов преумножения личных средств, а также самых выгодных на кратком и среднем сроках, но одновременно с этим еще и рискованным. Какие есть актуальные схемы и тактики получения прибыли на торговле валютными парами?

Классический обмен

Классическая схема основывается на приобретении валюты по одной цене, а продажа по завышенной. Реализуется она следующим образом:

Выбирается определенная валютная пара. Проводится тщательный мониторинг стоимости. Анализируются полученные данные. Приобретается валюта для обмена. Совершается продажа валюты по выгодному курсу.

При совершении валютных операций через банковские учреждения, стоит учитывать время, которое требуется на переводы денег с одного счета на другой. Торговля на Форекс выполняется более оперативно, но при этом площадка может взымать дополнительные комиссии.

Использование валютного портфеля

Валютный портфель используется преимущественно инвесторами для исключения большинства финансовых рисков. Его реализация основана на следующих стратегиях:

Агрессивной. Основную часть портфеля составляет 70% от общего объема стабильные активы (например, доллары США, евро, биткоины), которые очень динамичные в краткосрочном периоде.

Консервативной. Упор делается на стабильнейшие валюты мира, например, фунты или швейцарские франки. Данные активы защищают инвестора от инфляции, поэтому их количество должно быть примерно 20% от суммы портфеля.

Умеренной. Используются относительно стабильные валюты, которые приносят доходность до 15% от операций. В портфеле таких активов должно быть 10-15%.

Данный способ заработка относится к пассивным, поскольку не требуется от владельца активных действий на финансовом рынке.

Создание собственного обменника

Если вы не хотите рисковать средствами или выжидать подходящий курс валют Форекс, то в таком случае создание собственного обменника является отличным вариантом для преумножения инвестиций. Существует две основные схемы работы обменника:

Разовые обмены для частных лиц. Наиболее выгодный и безопасный вариант, так как операции можно проводить с использованием кошельков и счетов, оформленных на частное лицо. Все операции проводятся в ручном режиме. Поиск клиентов осуществляется в тематических группах или среди знакомых.

Крупные обменные пункты для обслуживания огромного количества клиентов на постоянной основе. Недостатком такого метода является необходимость наличия огромного количества средств в разных валютах, а также вероятность того, что средства на одном из кошельков могут закончиться. Обязательна легализация данного бизнеса.

Какой бы способ заработка на обмене валют не выбрали, стоит понимать, что без мониторинга финансового рынка обойтись не удастся. Всегда важно учитывать влияющие факторы на обменные курсы, чтобы не прогореть.