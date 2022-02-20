Бритни Спирс заявила о новой влюбленности и пополнении в семье

Бритни Спирс познакомила своих поклонников с тем, кто произвел на нее неизгладимое впечатление. Она сообщила, что ее нового очаровательного кавалера зовут Сойер.

Оказалось, что в доме певицы появился новый питомец. Им оказался очаровательный голубоглазый щенок породы австралийская овчарка. Бритни Спирс не скрывает, что в восторге от своего нового любимца. Фанаты звезды также были очень рады, когда она представила им Сойера.

«Я нашла его на острове Мауи и сразу поняла, что мы вернемся домой вместе. Я усердно приучаю его к лотку, к порядку. Когда он смотрит на меня своими голубыми глазами, мое сердце тает. Мы нуждаемся друг в друге, и это прекрасно», — написала она в Instagram.

После освобождения от опеки артистка словно хочет окружить кого-то своей любовью. Помимо щенка в ее доме появилась еще и кошка. По словам Бритни, в ее доме сейчас много питомцев, и это очень радует ее.

Звезда также поделилась с поклонниками неожиданным фактом, который узнала после просмотра фильма о животных. Ее очень удивило, что собаки относятся к людям как к богам, в отличие от своенравных кошек.