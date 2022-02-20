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Британия пригрозила закрыть российским олигархам въезд в страну

Великобритания может закрыть въезд российским олигархам, заявила глава МИД королевства Элизабет Трасс.

По ее словам, Лондон рассматривает среди прочих такую ограничительную меру в ответ на агрессию против Украины.

«Мы лишим олигархов возможности перемещать свои капиталы и запретим им въезд в страну. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и усложним доступ к рынку суверенных долгов», — сказала Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат подчеркнула, что Британия «решительно настроена» заставить Россию «заплатить высокую цену» в случае нападения на Украину.

20 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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