Британия пригрозила закрыть российским олигархам въезд в страну

Великобритания может закрыть въезд российским олигархам, заявила глава МИД королевства Элизабет Трасс.

По ее словам, Лондон рассматривает среди прочих такую ограничительную меру в ответ на агрессию против Украины.

«Мы лишим олигархов возможности перемещать свои капиталы и запретим им въезд в страну. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и усложним доступ к рынку суверенных долгов», — сказала Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат подчеркнула, что Британия «решительно настроена» заставить Россию «заплатить высокую цену» в случае нападения на Украину.