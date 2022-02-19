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В Европе наблюдается крупнейшая концентрация вооруженных сил со времен «холодной войны»

В Европе наблюдается самое большое наращивание войск со времен «холодной войны», заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что число российских военных, сконцентрированных недалеко от границы с Украиной, намного превышает число солдат, необходимое для участия в военных учениях.

«Не может быть никаких сомнений в том, что мы видим сейчас самую большую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания “холодной войны”», — сказал Столтенберг в интервью немецкой телерадиокомпании ZDF. Глава НАТО предупредил, что у России теперь есть возможность вторгнуться в Украину без предупреждения.

19 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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