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У Донецьк прибули «вагнеровці». Підриватимуть житлові будинки, — українська розвідка

ПВК Вагнера

Про це сьогодні, 19 лютого 2022 року, офіційно заявило оперативно-тактичне командування «Схід» Збройних Сил України, розповідає Еспресо.TV.

«За даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи «вагнеровців», які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації», — наголошують українські військові.

Зі свого боку командування «Схід» ЗСУ запевняє, що вони «не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території».

19 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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