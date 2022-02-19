Один из крупнейших американских брокеров предупредил клиентов об угрозе активам в России

Вслед за банками Запада, которые сокращают лимиты на кредитование российских компаний и работу с российским финансовым рынком, к проблемам из-за эскалации вокруг Украины начинают готовиться брокерские дома.Один из крупнейших в США онлайн-брокеров Interactive Brokers предупредил клиентов о рисках, которые несут рублевые активы.

В письме, которое получили клиенты IB, говорится, что напряженность в отношениях России и Украины увеличила глобальные и региональные угрозы, причем особенно подвержены влиянию ценные бумаги, торгующиеся на российских биржах.

Риски могут включать ограничения доступа к счетам, ограничения на движение средств в Россию или из нее, а также невозможность закрыть позиции.

IB предупреждает, что не может гарантировать доступ к ликвидным средствам в этих активах, а клиентам следует принять меры по снижению рисков, если они обеспокоены возможными последствиями.

В первую очередь, речь идет о ценных бумагах, номинированных в рублях, и производных инструментах, связанных с ними. Кроме того, возможны последствия для энергорынков, европейских рынков (вследствие перебоев в поставках энергоносителей), а также общее повышение волатильности из-за неопределенности для экономики, предупреждает IB.

Накануне, напомним, о «существенном росте» рисков жестких санкций против России заявило международное рейтинговое агенство Fitch. Речь идет о возможном запрете для банков и корпораций проводить операции в долларах или их отключении от международной платежной системы, либо широких санкциях против энергетического сектора, которые создадут угрозу экспорту.

Interactive Brokres имеет статус одного крупнейших в США брокеров по среднему обороту торгов, обрабатывая почти 2 миллиона транзакций в день, и в отличие от других иностранных брокеров и банков продолжал лояльно относиться к российским клиентам после 2014 года.

Ситуация изменилась два года назад, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Служба регулирования финансовых услуг (RINRA) оштрафовали компанию на 38 млн долларов, обнаружив «пробелы» в противодействии отмыванию денег. Россия попала в список стран с более высоким уровнем риска, после чего у ряда клиентов возникли проблемы со счетами.