Министры иностранных дел G7 призвали Россию отвести войска от Украины

Министры иностранных дел G7 опубликовали в субботу совместное заявление, призвав Россию «избрать путь дипломатии, снизить напряженность, существенно отвести вооруженные силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства».

Неспровоцированное и неоправданное сосредоточение Россией вооруженных сил, ставшее крупнейшим военным развертыванием на европейском континенте со времен окончания «холодной войны», является вызовом глобальной безопасности и международному порядку, заявили министры.

«В качестве первого шага мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения», — говорится в заявлении.

«Мы приняли к сведению последние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Мы подчеркиваем наше обязательство по отношению к России вести диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как европейская безопасность, снижение рисков, прозрачность, укрепление доверия и контроль над вооружениями. Мы также подтверждаем нашу приверженность поиску мирного и дипломатического решения нынешнего кризиса и призываем Россию принять предложение о диалоге в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия — НАТО и ОБСЕ», — также говорится в заявлении.

Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза.