Министр обороны Грузии: Позиция НАТО о членстве Грузии неизменна

Позиция НАТО по вопросу о членстве Грузии в альянсе остается неизменной – страна со временем станет его полноправным участником. Об этом заявил глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе после проведенных встреч в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

«У нас состоялась встреча с генеральным секретарем НАТО, а также у меня была возможность обменяться мнениями, взглядами и еще раз получить поддержку от наших партнеров. Я встречался с коллегами из США, Польши, Словении, конечно, их позиция неизменна и очень тверда, что Грузия станет членом НАТО. Наша главная задача – целостность нашей страны. НАТО – единственный путь добиться целостности нашей страны, другого пути для достижения этой задачи мы не видим», — заявил СМИ министр обороны Грузии.

Встречи в Брюсселе

Джуаншер Бурчуладзе вместе с министром обороны Украины принял участие в заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны, которое прошло 17 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он также отдельно встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и с министром обороны США Ллойдом Остином. Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, грузинский министр был одним из немногих, с кем глава Пентагона на этот раз провел встречу в Брюсселе.

Согласно грузинскому минобороны, стороны обсудили вызовы глобальной безопасности. Бурчуладзе поблагодарил главу Пентагона «за решительную поддержку и выражение твердой позиции правительства США в отношении безопасности Грузии и Украины».

Министры также поговорили о вопросах стратегического сотрудничества в сфере обороны и безопасности между двумя странами и подписанного ими ранее, в частности, в октябре прошлого года в Тбилиси меморандума, направленного на усиление обороноспособности Грузии и ее потенциала сдерживания.

Военные учения и политика «открытых дверей»

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил, что на встрече в Брюсселе 17 февраля союзники выразили свою решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и Украины. По словам Йенса Столтенберга, НАТО помогает Киеву и Тбилиси по разным направлениям, в том числе посредством совместных учений и укреплением оборонного потенциала.

В частности, как сообщил генсек, НАТО примет участие в военных учениях в Грузии, которые предположительно пройдут весной.

«Позже в этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, так как эти учения мы проводим совместно. Эти учения демонстрируют то, насколько близко мы сотрудничаем», – сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО, в котором также участвовали главы Минобороны Грузии и Украины.

В ходе пресс-конференции генсек НАТО коснулся и стратегически важного Черноморского региона.

«В Черноморском регионе есть три члена НАТО, а также два очень близких партнера – Грузия и Украина. Тесное сотрудничество с ними важно как для нас, так и для наших партнеров, что сегодня четко подтверждено. Наша позиция по решению Бухарестского саммита не изменилась. В настоящее время основное внимание уделяется реформам, модернизации и безопасности институтов обороны Грузии и Украины», – заявил Йенс Столтенберг.

Как известно, на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Грузия и Украина не получили приглашения присоединиться к “Плану действий по членству” (ПДЧ) – участие в этой программе призвано помочь стране подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, однако не гарантирует членства. Хотя официально НАТО заявляет, что интеграция стран в альянс зависит от успешности проведенных реформ, наблюдатели считают, что предоставление ПДЧ этим странам оттягивается из-за того, что среди государств НАТО нет консенсуса на данный счет.

Когда откроется «окно возможности»?

Политолог из Университета Европы в Тбилиси Георгий Мчедлишвили считает, что украинский кризис «мобилизовал Запад», но не настолько чтобы это могло повлиять на темпы интеграции Грузии и Украины в НАТО.

Политолог считает, что в какой-то степени действия России перешли ту грань, когда были непосредственно задеты интересы западных государств. В частности, это касается ультимативного тона российских требований.

«Да, напряженность привела к тому, что многие западные лидеры стали звонить и приезжать к Путину – обстоятельство, которое российский президент «продает» своему народу как доказательство важности и международного авторитета России. Но вместе с тем западные государства и Турция резко увеличили размер военной помощи и уровень политической поддержки Украине, за чем скорее всего последует увеличение экономической помощи. Возможно, в какой-то момент это повлияет на позицию стран-скептиков относительно членства Украины в НАТО. Хотя на сегодняшний день позиции Германии и Франции, которые блокируют Грузии и Украине путь в НАТО, не вызывают оптимизма», – отметил Мчедлишвили.

При этом эксперт говорит, что также немало зависит и от того, какую цену Киев и Тбилиси готовы заплатить за право быть в «цивилизованном клубе», т.е. это касается проведения реформ по укрепления демократии в этих странах.

«На сегодняшний день политическое решение со стороны Североатлантического альянса о приеме Украины и Грузии возможно только при драматическом изменении баланса сил, когда все без исключения члены НАТО решат, что Киев и Тбилиси должны быть в НАТО, т.е. если возникнет «окно возможности». Главное – проводить реформы и меняться в лучшую сторону самим для того, чтобы иметь возможность воспользоваться этим «окном», – резюмировал Георгий Мчедлишвили.