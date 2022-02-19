Галь Гадот чуть не стала Фуриосой

Уже ставший легендарным экшен «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера вышел целых семь лет назад, но по сей день всплывают неожиданные подробности о его касте. Так, мы уже узнали, что главным героем мог стать Эминем, а не Том Харди, но кто же мог заменить Шарлиз Терон?

Джессика Честейн, Гугу Мбата-Роу и Рут Негга не подошли Миллеру по неизвестным причинам, но что касается 30-летней на тот момент Галь Гадот, здесь режиссер был откровенен. Он видел в израильтянке Фуриосу, но так и не смог воплотить ее на экране.

«Галь прошла пробы и показала себя очень хорошо — уже тогда было видно, что она очень способная. Но вот в чем дело: мы пробовали Галь не только на роль Фуриосы, но и на роль одной из жен Джо, и по возрасту она в итоге не подошла ни на одну из этих ролей», — признался Миллер в разговоре с Vulture.

И лишь после этого Гадот попала в руки к Пэтти Дженкинс, которая сделала из нее Чудо-женщину — и никакой возраст не помешал.