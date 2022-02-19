Дружина Медведчука Марченко втекла з України, — ЗМІ

Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну
Про це повідомляє «Обозреватель».
За інформацією видання, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі близько 19:00 у п’ятницю, 18 лютого. Оприлюднено відповідне відео.
Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками.
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