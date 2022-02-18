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Жан-Клод Ван Дамм показал свою 88-летнюю маму

Жан-Клод Ван Дамм показал свою 88-летнюю маму

Известный голливудский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм показал свою маму.

Так, 16 февраля родной человек звезды отпраздновала день рождения. Элиане Ван Варенберг исполнилось 88 лет. Сценарист посвятил имениннице трогательное поздравление в своем Instagram и поделился фото с ней. На снимке они позируют в ресторане.

«Сегодня день рождения у самой удивительной женщины на земле! Я люблю тебя, мама! И желаю тебе долгой, здоровой жизни, моя супердевочка! Давайте, друзья, поздравим маму вместе», – написал звезда.

Со своей стороны пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что актер – копия мамы. Также фанаты написали, что Элиана выглядит великолепно.

18 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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