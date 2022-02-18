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Внимание, непогода: 19 февраля на западе Украины объявлено штормовое предупреждение

По данным Sinoptik.ua, весь день 19 февраля в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается сильный штормовой ветер.

Его скорость будет достигать 15–24 м/с, в регионах объявлен желтый уровень опасности. Будьте осторожны, находясь под деревьями, домами или рекламными конструкциями и не забывайте закрывать окна, выходя из дома. Кроме того, в первой половине дня ожидается мелкий дождь. Из-за высокой влажности будет промозгло, советуем одеться потеплее или перенести планы на вечер.

18 февраля, 2022 | Tags: | Category: Новости, Украина
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