Американцы показали большого подводного робота Snakehead » Внимание, непогода: 19 февраля на западе Украины объявлено штормовое предупреждение По данным Sinoptik.ua, весь день 19 февраля в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается сильный штормовой ветер. Его скорость будет достигать 15–24 м/с, в регионах объявлен желтый уровень опасности. Будьте осторожны, находясь под деревьями, домами или рекламными конструкциями и не забывайте закрывать окна, выходя из дома. Кроме того, в первой половине дня ожидается мелкий дождь. Из-за высокой влажности будет промозгло, советуем одеться потеплее или перенести планы на вечер.