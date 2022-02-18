Власти США считают отвод российских войск с учений «уловкой»

Власти США располагают разведданными о том, что отвод российских войск с учений на границе с Украиной является «уловкой», предназначенной для введения в заблуждение США и других государств, пишет The Washington Post со ссылкой на четырех неназванных чиновников.

Как заявил один из чиновников, есть достоверная информация о «дезинформационной кампании» России, частью которой является отвод войск.

Вашингтон получил «достоверную информацию о том, что заявления России [об отводе войск] могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение», заявил один из них.

Кроме того, два собеседника газеты заявили о дополнительных разведданных, которые говорят о предполагаемом намерении России инсценировать «химическую атаку», обвинив в этом американцев.

Источники рассказали изданию, что Россия продолжает наращивать военные силы у границы с Украиной на фоне усиливающихся обстрелов на востоке страны. Кроме того, в Вашингтоне считают, что продолжающиеся российско-белорусские учения «Союзная решимость» на территории республики, могут стать прикрытием для нападения на Украину.